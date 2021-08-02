رفع 9216 طن مخلفات بنطاق 4 أحياء بالجيزة اليوم

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قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، برفع 9216 طن مخلفات اليوم، كما تم رفع كفاءة النظافة والحدائق بنطاق أحياء الهرم- بولاق الدكرور- الدقي- جنوب الجيزة.

حيث تم تجريد وكنس آلي وتفريغ صناديق شملت خلف المتحف المصري بنطاق حي الهرم، شارع ترعة عبدالعال بنطاق حي بولاق الدكرور، ميدان المساحة بنطاق حي الدقي، بالإضافة أيضاً إلى فرق الحدائق شملت زراعة النباتات والزهور وقص النجيلة بميدان الرماية بنطاق حي الهرم، واستكمال أعمال زراعة النباتات والزهور وفرد النجيلة سابقة التجهيز بحديقة نزلة كوبري فيصل بشارع السودان بنطاق حي جنوب الجيزة .