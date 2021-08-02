إصابة 4 بينهما شخص بحالة خطرة في انفجار غلاية بغزل ونسيج دمياط

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أصيب ٤ أشخاص من العاملين بمصنع غزل ونسيج دمياط بينهم شخص في حالة خطرة، إثر انفجار غلاية البخار الخاصة بماكينات الغزل، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلفي العلاج .

كان انفجار وقع اليوم بغلاية البخار الخاصة بمصنع غزل ونسيج دمياط واندلعت الأدخنه في المكان، وعلي الفور تم استدعاء سيارة الإطفاء للسيطرة على الأدخنة، وأسفرت الواقعة عن إصابة ٤ بينهم واحد في حالة خطرة، وتم نقله لغرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم .

وأكد مصدر مطلع داخل مصنع دمياط للغزل والنسيج ان الواقعة لم تؤثر على سير العمل وانتظام الورديات داخل المصنع .