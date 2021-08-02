أخبار عاجلة

صحة الشرقية : إجراء 10 حالات قسطرة قلبية في مستشفى الزقازيق -
استشاري تغذية يُقدم روشتة لتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة -
إنشاء خط الطرد من محطة الرفع الرئيسية بالزينية شمال الأقصر -
نائب محافظ قنا يتابع تداعيات حريق قسم الآشعة بالمقر الموقت لمستشفى دشنا -
جامعة طنطا تفوز بالمركز الأول بمسابقة الطالب المثالي -
صاحبة مبادرة «بلاها نيش»: الحد من المظاهر ومحاربة الغلاء أبرز أهدافنا -
وزير الخارجية الروسي يبحث أزمة أفغانستان مع أمريكا والصين -
ظهر في دبي.. وزير الدفاع الأفغاني السابق يعد بالعودة إلى بلاده قريبا -
أوجستي يقود أول مران لـفريق سلة الأهلي بصالة عبد الله الفيصل -
موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة 4 بينهما شخص بحالة خطرة في انفجار غلاية بغزل ونسيج دمياط

Print
إصابة 4 بينهما شخص بحالة خطرة في انفجار غلاية بغزل ونسيج دمياط إصابة 4 بينهما شخص بحالة خطرة في انفجار غلاية بغزل ونسيج دمياط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ٤ أشخاص من العاملين بمصنع غزل ونسيج دمياط بينهم شخص في حالة خطرة، إثر انفجار غلاية البخار الخاصة بماكينات الغزل، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلفي العلاج .

كان انفجار وقع اليوم بغلاية البخار الخاصة بمصنع غزل ونسيج دمياط واندلعت الأدخنه في المكان، وعلي الفور تم استدعاء سيارة الإطفاء للسيطرة على الأدخنة، وأسفرت الواقعة عن إصابة ٤ بينهم واحد في حالة خطرة، وتم نقله لغرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم .

وأكد مصدر مطلع داخل مصنع دمياط للغزل والنسيج ان الواقعة لم تؤثر على سير العمل وانتظام الورديات داخل المصنع .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل تعليم مطروح: حركة التنقلات الأخيرة جاءت لتجديد الدماء

وكيل تعليم مطروح: حركة التنقلات الأخيرة جاءت لتجديد الدماء

لجنة فنية ألمانية تشيد بإجراءات الأمن والسلامة بمطار الغردقة استعدادًا لاستئناف الرحلات

لجنة فنية ألمانية تشيد بإجراءات الأمن والسلامة بمطار الغردقة استعدادًا لاستئناف الرحلات

صحة الشرقية : إجراء 10 حالات قسطرة قلبية في مستشفى الزقازيق

صحة الشرقية : إجراء 10 حالات قسطرة قلبية في مستشفى الزقازيق

استشاري تغذية يُقدم روشتة لتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة

استشاري تغذية يُقدم روشتة لتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة