«زي النهارده».. العراق تغزو الكويت 2 أغسطس 1990

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حصلت العراق على استقلالها عن بريطانيافى1932فيما نالت الكويت استقلالهاعن بريطانياأيضا في 1961 ،وبعد أسبوع واحد من إعلان استقلال الكويت طالب رئيس العراق عبدالكريم قاسم بضم الكويت إلى العراق وتدخلت الجامعة العربية وأرسلت قوات عربية من السعودية ومصروسوريا والسودان للكويت.

وفى 1935 ادعى ملك العراق غازى بن فيصل أن الكويت جزءمن العراق،وفى4نوفمبر1963اعترفت العراق باستقلال وسيادة الكويت وتم توقيع اتفاق بهذا الخصوص بين الدولتين غير أن هذا لم يحل دون تكرر الأزمة.

وخلال الحرب العراقية- الإيرانية ورغم دعم الكويت والسعودية للعراق فيها فإن الأزمة تجددت بتوجيه العراق اتهامات للكويت بأنها قامت بأعمال تنقيب غير مرخصة عن النفط في الجانب العراقى من حقل الرميلة المشترك بينهما.

و«زي النهارده»فى 2 أغسطس 1990 عبرت قطاعات كبيرة من الجيش العراقى الحدود الكويتية العراقية وتوغلت داخلها وسيطرت على البلاط الأميرى والإذاعة والتليفزيون،وتم اعتقال الآلاف من المدنيين الكويتيين وبدأت عمليات سلب ونهب واسعة النطاق وبدأ نقل ما تم الاستحواذ عليه إلى العراق وقامت العراق بتنصيب حكومة صورية برئاسة علاء حسين واعتبرت الكويت المحافظة التاسعة عشرة للعراق وتم تعيين عزيز صالح قائد الجيش الشعبى في الكويت محافظا للكويت.

وأعلنت العراق أن انقلابا عسكريا وقع في الكويت بقيادة الضابط الكويتى علاءحسين ولكن هذالم ينطل على الرأى العام العالمي.

وبعد ساعات من الاجتياح العراقى للكويت عقداجتماع طارئ لمجلس الأمن الذي أصدرالقرار رقم 660 المطالب بانسحاب العراق،وفى3أغسطس عقدت الجامعةالعربية اجتماعا طارئاً وقامت بنفس الإجراء،وفى6 أغسطس أصدرمجلس الأمن قرارا بفرض عقوبات اقتصادية على العراق.وبدأت السعودية تبدى مخاوفها من اجتياح عراقى لأراضيها لاستهداف نفطها فبدأالتحرك الدولى وبدأت القوات الأمريكيةالتدفق للسعودية فى7 أغسطس 1990وتم تحديد 15 يناير1991موعدا نهائيا للعراق لسحب قواتها من الكويت وإلا فإن قوات التحالف ستستعمل كل الوسائل لتطبيق قرارمجلس الأمن،وتشكل التحالف العسكرى من 34دولة ضد العراق. وفى مطلع فجر 16 يناير من سنة 1991، أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة النهائية بدأت قوات التحالف حملتها الشاملة على العراق.