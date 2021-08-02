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«يا فاتني»..محمد حماقي يكشف عن أحدث أغاني ألبومه الجديد

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«يا فاتني»..محمد حماقي يكشف عن أحدث أغاني ألبومه الجديد «يا فاتني»..محمد حماقي يكشف عن أحدث أغاني ألبومه الجديد

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كشف المطرب محمد حماقي، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، عن أحدث أغانيه التي تحمل اسم «يا فاتني».

ونشر محمد حماقي، بوستر الأغنية وظهر وهو يرتدي ملابس سوداء، وعلق عليه :«قريبا»، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه بالعديد من التعليقات، وعبروا عن تشوقهم وانتظارهم طرح الأغنية.

وكان حماقي أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية ضمن حفلات الصيف، قدم المطرب خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

وكشف المطرب محمد حماقي خلال الحفل، أنه سيتم طرح الألبوم على شكل أغاني منفردة، كل أغنية على حدا، وسيكون ذلك في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.

جدير بالذكر أن آخر ألبوم طرحه محمد حماقي كان «كل يوم من ده» الذي طرح منذ عامين، وتتضمن 20 أغنية.

المصرى اليوم

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