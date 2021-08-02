تعرف على القنوات الناقلة للدوري الإيطالي وموعد انطلاق الكالتشو

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تنطلق مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي يوم 22 من الشهر الجاري (أغسطس) وسط توقعات بوجود منافسه شرسة لحسم المراكز الأولى في جدول الترتيب.

ويدخل نادي انتر ميلان المنافسة بمعنويات مرتفعة للحفاظ على لقبه في ظل التدعيمات التي قامت بها الفرق الكبرى على صعيد القوام الأساسي والمدربين.

وأعلنت قناة Eleven Sport البولندية عن حصولها على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي إلى جانب منافسات الدوري الإسباني والفرنسي والبرتغالي، ويمكن استقبالها على قمر هوتبيرد 13E.

ويمكن استقبال باقي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي من خلال المعلومات التالية:

القمر الايرانى 62 تردد 11555V30000

القمر الأذرى 46 تردد 11175H27500

ياها سات 52 تردد 11785 H 27500

القمر البلغارى 46 تردد 12380H30000

القمر الايرانى 62 تردد 11555V30000

وكانت مجموعة قنوات بي إن سبورت قد أعلنت في وقت سابق عن عدم حصولها على حقوق بث مباريات الكالتشو، ولم يتم الإفصاح حتى الآن عن وجود قناة عربية ستتقدم للحصول على حقوق البث.

وأكدت عدة تقارير إيطالية عن اقتراب مؤسسة دازون الإلكترونية من الحصول على مباريات الدوري الإيطالي لمدة 3 مواسم في صفقة قياسية ستعتبر الأكبر في تاريخ تطبيقات الفيديو بقارة أوروبا.

اخبار الدوري الإيطالي

وتشهد المنافسات الإيطالية في الموسم الحالي جودة عالية على سبيل القوة الفنية بعدما قام نادي روما بالتعاقد مع المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو والمنافسة في سوق الانتقالات الصيفية.

وحسم كريستيانو رونالدو أمره بالبقاء ضمن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في ظل عودة المدرب الإيطالي أليجري في رحلة البحث عن استعادة اللقب المحلي الغائب والمنافسة على بطولة دوري أبطال أروبا.