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مصرع طفلين في حادثين متفرقين بسوهاج

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مصرع طفلين في حادثين متفرقين بسوهاج مصرع طفلين في حادثين متفرقين بسوهاج

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لقى طفل مصرعه، الاثنين، إثر سقوطه من أعلى سلم الطابق الرابع بمنزله بدائرة مركز أخميم بسوهاج، فيما أصيب آخر بكدمات وتجمع دموى في رأسه إثر سقوطه من شرفة الطابق الثانى بمنزله بدائرة مركز طما.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول بمركز أخميم تبلغ بوصول الطفل حسن ناصر «5 سنوات» إلى مستشفي سوهاج الجامعي جثة هامدة إدعاء سقوط من علو ويقيم بدائرة مركز أخميم، وقرر والده «34 سنة- عامل» أنه أثناء لهو نجله المتوفي أعلي سلم المنزل بالطابق الرابع اختل توازنه وسقط أرضاً ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وفى الحادث الثانى بمركز طما، تبين للرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث المركز، وصول الطفل محمد السيد «11 سنة- تلميذ» ويقيم بدائرة المركز طما إلى المستشفي المركزي، مصابا بكدمات في الرأس وتجمع دموي حول العين اليسري إدعاء سقوط من علو، وتم تحويله إلى مستشفي أسيوط الجامعي، وقرر والده «41 سنة– عامل» أنه أثناء لهو نجله بشرفة المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضا ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، وتحرر محضرين بالحادثين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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