أخبار عاجلة

صحة الشرقية : إجراء 10 حالات قسطرة قلبية في مستشفى الزقازيق -
استشاري تغذية يُقدم روشتة لتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة -
إنشاء خط الطرد من محطة الرفع الرئيسية بالزينية شمال الأقصر -
نائب محافظ قنا يتابع تداعيات حريق قسم الآشعة بالمقر الموقت لمستشفى دشنا -
جامعة طنطا تفوز بالمركز الأول بمسابقة الطالب المثالي -
صاحبة مبادرة «بلاها نيش»: الحد من المظاهر ومحاربة الغلاء أبرز أهدافنا -
وزير الخارجية الروسي يبحث أزمة أفغانستان مع أمريكا والصين -
ظهر في دبي.. وزير الدفاع الأفغاني السابق يعد بالعودة إلى بلاده قريبا -
أوجستي يقود أول مران لـفريق سلة الأهلي بصالة عبد الله الفيصل -
موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أول ظهور لـ هاجر أحمد برفقة زوجها في شهر العسل ( صور )

Print
أول ظهور لـ هاجر أحمد برفقة زوجها في شهر العسل ( صور ) أول ظهور لـ هاجر أحمد برفقة زوجها في شهر العسل ( صور )

لاقتراحات اماكن الخروج

شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها ومتابعيها، أول صور رومانسية برفقة زوجها من إجازة شهر العسل التي يقضيانها معاً، بعد احتفالهما بزفافهما.

وخطف الثنائي الأنظار إليهما في الصور التي نشرتها هاجر عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» «حيث ظهرت مرتدية فستاناً باللون الأبيض، وارتدى زوجها قميصاً مطعم بالورود، وقام باحتضانها بطريقة رومانسية للتعبير عن حبه، وعلقت على الصور قائلة :«مبروك».

وحرص الجمهور على التفاعل معهما، معبرين عن إعجابهم الشديد بزواجهما وحبهما لبعضهما بعضاً، متمنين لهما مزيداً من السعادة والحب، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وكيل تعليم مطروح: حركة التنقلات الأخيرة جاءت لتجديد الدماء

وكيل تعليم مطروح: حركة التنقلات الأخيرة جاءت لتجديد الدماء

لجنة فنية ألمانية تشيد بإجراءات الأمن والسلامة بمطار الغردقة استعدادًا لاستئناف الرحلات

لجنة فنية ألمانية تشيد بإجراءات الأمن والسلامة بمطار الغردقة استعدادًا لاستئناف الرحلات

صحة الشرقية : إجراء 10 حالات قسطرة قلبية في مستشفى الزقازيق

صحة الشرقية : إجراء 10 حالات قسطرة قلبية في مستشفى الزقازيق

استشاري تغذية يُقدم روشتة لتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة

استشاري تغذية يُقدم روشتة لتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة