أول ظهور لـ هاجر أحمد برفقة زوجها في شهر العسل ( صور )

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شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها ومتابعيها، أول صور رومانسية برفقة زوجها من إجازة شهر العسل التي يقضيانها معاً، بعد احتفالهما بزفافهما.

وخطف الثنائي الأنظار إليهما في الصور التي نشرتها هاجر عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» «حيث ظهرت مرتدية فستاناً باللون الأبيض، وارتدى زوجها قميصاً مطعم بالورود، وقام باحتضانها بطريقة رومانسية للتعبير عن حبه، وعلقت على الصور قائلة :«مبروك».

وحرص الجمهور على التفاعل معهما، معبرين عن إعجابهم الشديد بزواجهما وحبهما لبعضهما بعضاً، متمنين لهما مزيداً من السعادة والحب، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة.