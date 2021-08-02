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محمد صلاح يكتسح لاعبي ليفربول في تنس الطاولة وكلوب يراهن بأمواله على «مو».

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محمد صلاح يكتسح لاعبي ليفربول في تنس الطاولة وكلوب يراهن بأمواله على «مو». فيديو محمد صلاح يكتسح لاعبي ليفربول في تنس الطاولة وكلوب يراهن بأمواله على «مو».

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محمد صلاح قائد الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، يخوض منافسة شرسة حاليا في دوري بطولة تنس الطاولة الذي ينظمها فريق ليفربول لكسر ملل المعسكر الطويل للفريق الإنجليزي استعدادا للبطولة الدوري الذي تنطلق الشهر الجاري.

يورجن كلوب مازحا، يقول: إنه يراهن بكل أمواله على محمد صلاح خلال بطولة تنس الطاولة، فإنه لاعب مميز في هذه اللعبة، ويستطيع الفوز بها. ويضيف:

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «قضينا ثلاثة أسابيع سويًا وكان الأمر مثاليًا حتى الآن، ولكن لا يزال أمامنا أسبوع آخر، لم يكن الأمر صعبًا للغاية، لقد فكرنا كثيرًا في ما يمكننا القيام به، وما يتعين علينا فعله».

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