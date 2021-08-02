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وألمانيا .. لاعب ألماني يغادر طوكيو

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مصر وألمانيا .. لاعب ألماني يغادر طوكيو وألمانيا .. لاعب ألماني يغادر طوكيو

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يواجه منتخب نظيره الألماني الثلاثاء في إطار مباريات دور الثمانية بلعبة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ونشر موقع سبورت 1 الألماني أن فإن توبياس رايخمان لاعب الألماني غادر معسكر الفريق عائدًا إلى برلين خلال الساعات الماضية وذلك لعد مشاركته مع المنتخب .

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر كرة اليد في مجموعة صعبة تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

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