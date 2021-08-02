★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواجه منتخب مصر نظيره الألماني الثلاثاء في إطار مباريات دور الثمانية بلعبة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ونشر موقع سبورت 1 الألماني أن فإن توبياس رايخمان لاعب المنتخب الألماني غادر معسكر الفريق عائدًا إلى برلين خلال الساعات الماضية وذلك لعد مشاركته مع المنتخب .

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر كرة اليد في مجموعة صعبة تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra



القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2