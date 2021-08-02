محمد صبري يرد علي سيد عبد الخفيط : تصريحات بتقول انك خايف ومرعوب

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اكد محمد صبري نجم نادي الزمالك والمدير العام لفريق رد ان التصريحات الاخيرة التى ادلي بها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلي عبرقناة ناديه دليل علي خوفه ورعبه من ضياع الدوري وفوز الزمالك به

وقال صبري عبر تطبيق كلوب هاوس: الأهلى عنده مشاكل كبيرة جدا بدنيا وفنيا وهذا الامر سيؤثر سلبا علي مسيرته في المباريات المقبلة لذلك اضطر مدير الكرة لافتعال ازمة وتصدير مشكلة للزمالك واتحاد الكرة والحكام لتحقيق اهداف ناديه

وانتقد محمد صبري انشغال الزمالك بهذه التصريحات وقال: للاسف الانشغال بهذه التصريحات واعطائها اكبر من حجمها الطبيعي ليسفي مصلحة الابيض لان عبدالحفيظ هدفه تشتيت المنافس باي طريقة

وطالب صبري لاعبي الزمالك بالقتال في المباريات المقبلة من اجل التتويج بالدوري لان اللقب الان اصبح في ايد اللاعبين فقط وبين ارجلهمواي تعثر او اخفاق ان يكون في صالحهم واعتبر ان دور الجهاز الفني يقتصر فقط علي التأهيل النفسي