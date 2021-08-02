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لماذا تركت قنابل« هيروشيما» و«ناجازاكي» الذرية ظلال الضحايا محفورة على الأرصفة؟

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لماذا تركت قنابل« هيروشيما» و«ناجازاكي» الذرية ظلال الضحايا محفورة على الأرصفة؟ لماذا تركت قنابل« هيروشيما» و«ناجازاكي» الذرية ظلال الضحايا محفورة على الأرصفة؟

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في أول استخدام للأسلحة النووية في الحروب؛ وقبل حوالي 76 عاما، ألقى سلاح الجو الأمريكي بقنبلة ذرية على مدينة «هيروشيما» اليابانية في 6 أغسطس عام 1945، أعقبها بثلاثة أيام بقصف ثان، في مدينة «ناجازاكي».

وفي أعقاب الانفجارين النوويين اللذان فجرا كلا المدينتين في 6 و9 أغسطس 1945، على التوالى، عُثر على ظلال سوداء لضحايا الانفجارين منتشرة عبر الأرصفة والمباني في كل من «هيروشيما» و«ناجازاكي»، فيما عرف آنذاك بـ«سحابات الفطر النووي»، ولكن لماذا تركت قنبلة «هيروشيما» الذرية ظلال الضحايا محفورة على الأرصفة؟.

وفق ما نقله موقع «لايف سينس»، عن البروفيسور، مايكل هارتشورن، الوصي الفخري للمتحف الوطني للعلوم النووية والتاريخ في البوكيرك في نيو مكسيكو، وأستاذ الأشعة الفخري في كلية الطب بجامعة نيو مكسيكو، عندما انفجرت كل قنبلة، انتشر الضوء الشديد والحرارة من نقطة الانهيار. ويضيف البروفيسور، هارتشورن، أنه عادة، إذا وقف جسم ما أمام مصدر الضوء، فإن ظله يتكون أمامه على الرصيف أو الجدار، ولكن، عندما وقعت الانفجارات الذرية كان هناك ضوء مع حرارة شديدة؛ إذ وأثرت الحرارة على الأسطح والجدران والأرصفة، ما أحدث تغييرا في لونها، لكن الأجسام (مثل البشر أو الدراجات وغيرها) في طريقها، امتصت أجزاء من الضوء والطاقة، فأنار الضوء المحيط الخرسانة أو الحجر حول «الظل»، الذي يتكون بفعل الضوء، ما سمح له، بأن يبقى على حاله إلى اليوم، حافرًا ظلال ضحايا الانفجارين على الأرصفة. وبعبارة أخرى، تعد هذه الظلال انعكاس لما بدت عليه الأرصفة أو الجدران،قبيل الانفجار النووي، الذي أدى الانشطار النووي إلى حفرها.

ويتابع البروفيسور، مايكل هارتشورن، أن الطاقة المكثفة المنبعثة أثناء الانفجار الذري هي نتيجة الانشطار النووي، كانت بمثابة وثيقة لتسجيل وجوه ضحاياه.

المصرى اليوم

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