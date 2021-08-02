محمد الشناوي يتلقى عرضا خليجيا مغريا لرحيله عن الأهلي .. وموسيماني يتخذ القرار

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محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول والأولمبي والنادي الأهلي، قدم مستوى رائعا خلال بطولة أولمبياد طوكيو الذي ودعها المنتخب الأولمبي بخسارة موجعة أمام البرازيل بهدف دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ظهر السبت الماضي.
محمد الشناوي حارس الأهلي، تلقى عروضا خليجية مغرية خلال الفترة الماضية والحالية خاصة بعد تقديمه أداءا رائعا خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 باليابان.
نادي النصر السعودي يحاول جديا خلال هذه التفرة الظفر بخدمات محمد الشناوي، حارس الأهلي، لضمه في الانتقالات الصيفية التى ستبدأ عقب نهاية الموسم الجاري المشتعل بين الأهلي والزمالك. ويقدم النادي السعودي عرضا ماليا مغريا لحارس الأهلي لضمه خلال الميركاتو الصيفي، ولكن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، يرفض بشدة فكرة مناقشة رحيل محمد الشناوي عن الأهلي سواء هذا الموسم أو المقبل.
وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن بدر بانون وأيمن أشرف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، حصلا على راحة من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد شعور الثنائي بنزلة برد خفيفة.
ومنح الجهاز الفني راحة لبانون وأيمن أشرف اليوم، على أن يتم تقييم حالة اللاعبين الثلاثاء، والتعرف على فرص مشاركتهما في مران الأهلي.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمرحلة الحالية.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة أسوان الأخيرة في الدوري، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية.
ويستعد الأهلي لمباراة وادي دجلة التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز.
ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26 جولة، نجح خلالها في تحقيق الفوز في 17 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان».