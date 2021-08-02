محمد الشناوي يتلقى عرضا خليجيا مغريا لرحيله عن الأهلي .. وموسيماني يتخذ القرار

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محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول والأولمبي والنادي الأهلي، قدم مستوى رائعا خلال بطولة أولمبياد طوكيو الذي ودعها المنتخب الأولمبي بخسارة موجعة أمام البرازيل بهدف دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ظهر السبت الماضي.

محمد الشناوي حارس الأهلي، تلقى عروضا خليجية مغرية خلال الفترة الماضية والحالية خاصة بعد تقديمه أداءا رائعا خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 باليابان.

نادي النصر السعودي يحاول جديا خلال هذه التفرة الظفر بخدمات محمد الشناوي، حارس الأهلي، لضمه في الانتقالات الصيفية التى ستبدأ عقب نهاية الموسم الجاري المشتعل بين الأهلي والزمالك. ويقدم النادي السعودي عرضا ماليا مغريا لحارس الأهلي لضمه خلال الميركاتو الصيفي، ولكن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، يرفض بشدة فكرة مناقشة رحيل محمد الشناوي عن الأهلي سواء هذا الموسم أو المقبل.

وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن بدر بانون وأيمن أشرف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، حصلا على راحة من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد شعور الثنائي بنزلة برد خفيفة.