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تراث الشيخ إمام بحفل على خشية مسرح ساقية الصاوي الثلاثاء

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تراث الشيخ إمام بحفل على خشية مسرح ساقية الصاوي الثلاثاء تراث الشيخ إمام بحفل على خشية مسرح ساقية الصاوي الثلاثاء

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تستعد فرقة (الأوله بلدي) لتقديم حفل جديد بساقية عبدالمنعم الصاوي الثلاثاء 3 أغسطس على مسرح قاعة النهر في الثامنة مساءَ، وتقدم الفرقة في حفلها أعمال الراحل الشيخ إمام، التي تعد أحد أشكال الغناء الشعبي الكلاسيكي، معتمدة على آلات التخت الشرقي.

يذكر أن فرقة الأولة بلدي هي فرقة غنائية مصرية تأسست كمحاولة للمساهمة في التوعية الاجتماعية والارتقاء بالذوق العام، من خلال الاهتمام بتراث الراحل الشيخ إمام عيسى، وتقديمه بجودة فنية تليق بجمال ألحانه، وبجودة وأهمية كلمات الشعراء الذين غنّى لهم

بدأ تكوين الفرقة في مارس عام ٢٠١٢ على يد الفنان علاء الدين إبراهيم، صديق الشيخ إمام وتلميذه، تنفيذاً لوصية الشيخ إمام له بنشر رسالته وإكمال مسيرته والحفاظ على تراثه الفني من الضياع أو التشويه، وتعتبر (الأوله بلدي) تكليلاً لهذه الجهود التي بدأت منذ رحيل الشيخ إمام .

المصرى اليوم

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