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محافظ القاهرة يشارك في مؤتمر الأمانة العامة لهيئات الإفتاء بالعالم

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محافظ القاهرة يشارك في مؤتمر الأمانة العامة لهيئات الإفتاء بالعالم محافظ القاهرة يشارك في مؤتمر الأمانة العامة لهيئات الإفتاء بالعالم

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شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمى.. تحديات التطوير وآليات التعاون» وبحضور ممثلى ٨٥ دولة .

وشارك في المؤتمر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونخبة من العلماء والمفتين والباحثين في العالم ووكيل الأزهر الشريف وممثل الكنيسة المصرية .

ويهدف المؤتمر الذي يرأسه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إلى الإتفاق على أليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء في العالم لدعم التحول الرقمى وزيادة الوعى بأهمية الرقمنة خاصة في ظل مكافحة العالم لفيروس كوفيد ١٩ .

المصرى اليوم

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