أخبار عاجلة

رئيس تونس: حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها -
ميركل: علينا فعل كل شيء لإجلاء الألمان من أفغانستان -
جامعة الأقصر توافق على تسيير قوافل طبية للمناطق الأكثر فقرًا -
أحزاب تونس تجابه استقواء «الإخوان» بالخارج -
أزمة جديدة بين وزارة الرياضة ومديرية الجيزة بسبب مجلس ادارة مركز شباب بشتيل ..صور -
«البحوث الإسلامية»: عودة بعثة الأزهر من أفغانستان بمجرد استقرار الأوضاع في مطار كابول -
إيطاليا تسجل 24 وفاة و3674 إصابة جديدة بكورونا -
وزير الخارجية الألماني : المجتمع الدولي «أساء تقدير» الوضع بأفغانستان -
95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير -
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقيم مزاداً علنياً لبيع مشغولات ذهبية في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خطوات ترخيص محل تجاري طبقا للقانون 2021 .. الرسوم والشروط و احذر العقوبات

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون المحال العامة الجديد شروط تراخيص المحلات التجارية وحذر من فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللجنة، «المصري اليوم» تواصل تقديم سلسة خدماتها للقراء وتنشر الشروط المطلوبة للحصول على تراخيص المحلات التجارية طبقا للقانون الجديد.

- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة في هذا الشأن.

- حالة قبول طلب الترخيص بصفة مبدئية، يتم اخضار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.

- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

- .حالة استفتاء الطالب كافة الشروط المطلوبة يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المركز المختص بعدها منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الإخطار.

- وفي حالة عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة، يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفائها خلال المدة المنصوص عليها.

- يصدر الترخيص بعد سداد رسم الذي لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، ويتم تحديده بقرار من اللجنة المختصة.

-يجب ان يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بالمحل وهي نوع النشاط، واسم المرخص له والمدير المسؤول وتحديد المساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.

- ويجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال الذي يعمل بصفة عرضية في المناسبات والأعياد، وفقًا للشروط التي تحددها اللجنة.

حملة على المحلات التجارية فى الزينية - صورة أرشيفية

عرف القانون الذي صوت عليه مجلس النواب المحلات العامة انه كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية وكذلك التي تقديم خدمات أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بقصد تحقيق ربح وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام.

ونص قانون المحال التجاري على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون الحصول ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن عشرين الف ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.

جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب تصوير- خالد مشعل - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس تونس: حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها

رئيس تونس: حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها

ميركل: علينا فعل كل شيء لإجلاء الألمان من أفغانستان

ميركل: علينا فعل كل شيء لإجلاء الألمان من أفغانستان

جامعة الأقصر توافق على تسيير قوافل طبية للمناطق الأكثر فقرًا

جامعة الأقصر توافق على تسيير قوافل طبية للمناطق الأكثر فقرًا

أحزاب تونس تجابه استقواء «الإخوان» بالخارج

أحزاب تونس تجابه استقواء «الإخوان» بالخارج