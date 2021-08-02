خطوات ترخيص محل تجاري طبقا للقانون 2021 .. الرسوم والشروط و احذر العقوبات

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حدد قانون المحال العامة الجديد شروط تراخيص المحلات التجارية وحذر من فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللجنة، «المصري اليوم» تواصل تقديم سلسة خدماتها للقراء وتنشر الشروط المطلوبة للحصول على تراخيص المحلات التجارية طبقا للقانون الجديد.

- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة في هذا الشأن.

- حالة قبول طلب الترخيص بصفة مبدئية، يتم اخضار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.

- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

- .حالة استفتاء الطالب كافة الشروط المطلوبة يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المركز المختص بعدها منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الإخطار.

- وفي حالة عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة، يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفائها خلال المدة المنصوص عليها.

- يصدر الترخيص بعد سداد رسم الذي لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، ويتم تحديده بقرار من اللجنة المختصة.

-يجب ان يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بالمحل وهي نوع النشاط، واسم المرخص له والمدير المسؤول وتحديد المساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.

- ويجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال الذي يعمل بصفة عرضية في المناسبات والأعياد، وفقًا للشروط التي تحددها اللجنة.

حملة على المحلات التجارية فى الزينية - صورة أرشيفية

عرف القانون الذي صوت عليه مجلس النواب المحلات العامة انه كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية وكذلك التي تقديم خدمات أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بقصد تحقيق ربح وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام.

ونص قانون المحال التجاري على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون الحصول ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن عشرين الف ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.