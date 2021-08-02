غرقت قبل 8200 عام.. العلماء يجمعون أدلة لا تصدق حول «أتلانتس المفقودة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جمّع علماء الآثار أدلة لا تصدق حول «أتلانتس المفقودة» تحت بحر الشمال مع أكثر من 200 قطعة اكتُشفت على مر السنين.

وكانت اليابسة المغمورة الآن، المعروفة باسم Doggerland، تربط بريطانيا بأوروبا القارية، قبل أن تغمرها المياه بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر حوالي 6200 قبل الميلاد.

«أتلانتس المفقودة أو «Doggerland»، هي مساحة من الأرض، غارقة تحت جنوب بحر الشمال، والتي تربط بريطانيا العظمى بأوروبا القارية. وقد غمرتها مياه الفيضان بارتفاع منسوب مياه البحر حوالي 6500-6200 قبل الميلاد.

وحُددت الإمكانات الأثرية للمنطقة لأول مرة في أوائل القرن العشرين، وازداد الاهتمام في عام 1931 عندما قامت سفينة صيد بسحب قرن وعل شائك وقديم. ومنذ ذلك الحين، عثرت السفن على بقايا ماموث وأسود وحيوانات أخرى، وعدد قليل من الأدوات والأسلحة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

ولكن الآن فقط، بعد عقد من البحث والاكتشافات غير العادية من قبل جيش من علماء الآثار الهواة الذين يجوبون الساحل الهولندي، يمكن لمعرض كبير رسم صورة لـ«أتلانتس المفقودة» المتخيلة من قبل HG Wells في أواخر القرن التاسع عشر.

ويضم المعرض «Doggerland: العالم المفقود في بحر الشمال»، في متحف Rijksmuseum van Oudheden (المتحف الوطني للآثار) في ليدن جنوب هولندا، أكثر من 200 قطعة.

وتتراوح هذه من بقايا الحيوانات والحفريات إلى جزء من جمجمة ذكر من إنسان نياندرتال.

ويعود جزء كبير من نجاح المشروع إلى فريق من «العلماء المواطنين» الذين اكتشفوا عددا من القطع الأثرية المذهلة، لإخبار القصة كاملة.

وقدمت الشواطئ الاصطناعية التي شُيدت من مواد جرفت من البحر كجزء من الجهود المبذولة لحماية الساحل الحديث من تأثير أزمة المناخ، مجموعة من الكنوز التي لم يكن من الممكن الوصول إليها من عالم يسكنه البشر المعاصرون والنياندرتال.

وقال الدكتور ساسيا فان دير فارت فيرشوف، مساعد أمين قسم ما قبل التاريخ بالمتحف، لـ«الغارديان»: «لدينا مجتمع رائع من علماء الآثار الهواة الذين يمشون يوميا تقريبا على هذه الشواطئ ويبحثون عن الحفريات والمصنوعات اليدوية، ونعمل معهم لتحليلها ودراستها. إنه مفتوح للجميع، ويمكن لأي شخص أن يجد فأسا يدوية، على سبيل المثال. وعُثر على مجموعة الأدوات التي كان من الممكن استخدامها بالكامل من قبل علماء الآثار الهواة».

وساعدت الاكتشافات مثل أداة الصوان التي يبلغ عمرها 50000 عام، الخبراء على تحديث فهمهم لإنسان نياندرتال- الذي كان يُعتقد أنه وحشي ومبسط- باعتباره قادرا على القيام بمهام متعددة المراحل دقيقة ومعقدة.

وتعد Doggerland- سميت من قبل عالم الآثار بجامعة إكستر، بريوني كولز، في التسعينيات- امتدادا لقاع البحر في بحر الشمال، يُعتقد أنها أدرجت منذ أكثر من 8200 عام في أعقاب تسونامي هائل.

يذكر أن معرض«Doggerland: العالم المفقود في بحر الشمال»، والذي سيكون متاحا فعليا للزيارة حتى 31 أكتوبر، يمكن أيضا مشاهدته افتراضيا على قناة Rijksmuseum van Oudheden «يوتيوب».