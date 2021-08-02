لاستخدامه برامج مقلدة.. القبض على مالك استديو تسجيل صوتي بالجيزة

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، القبض على مالك استوديو تسجيل صوتي بالجيزة، لإدارته المكان باستخدام برامج مونتاج وتشغيل مقلدة دون الحصول على تصريح لذلك.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي مُقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح لتلك البرمجيات.

بتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الاستوديو، وضبط مالكه، وبالتفتيش تمكنت القوة الأمنية من ضبط وحدة معالجة مركزية بفحصها تبين أنها محمل عليها برامج مونتاج وبرامج تشغيل مقلدة ومنسوخة، كما تبين وجود قناة على موقع «اليوتيوب» يتم إدارتها على ذات الجهاز، والعديد من المصنفات تستخدم دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الأدبية والمادية، وأجهزة وأدوات لتسجيل الصوت، وكميات كبيرة من الألعاب النارية «مُحدثات صوت».

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.