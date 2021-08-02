أخبار عاجلة

95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير -
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقيم مزاداً علنياً لبيع مشغولات ذهبية في الرياض -
الرئيس الأمريكي يأمر بإرسال 1000 جندي إضافيين إلى كابول -
الكاراتيه يقيم بطولة السيدات الأولى بالرياض ويحدد مواعيد اختبارات الحزام الأسود -
السعودية تؤمن أن تقدم أفغانستان مرهون باحتضان الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية -
تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك» -
البنتاجون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء -
وكالة الطاقة الذرية تشير لتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم رغم معارضة الغرب -
هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك -
بشراكة مع جامعة القاهرة .. 700 طالب يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ أسوان يوجه بسرعة توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات وأراضي

Print
محافظ أسوان يوجه بسرعة توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات وأراضي محافظ أسوان يوجه بسرعة توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات وأراضي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بسرعة الإنتهاء من توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات والأراضي ، مع تدقيق نتائج حصرها بإجمالي 2226 موقع من أجل وضع قاعدة بيانات متكاملة ونهائية ، مطالباً بسرعة متابعة وإنهاء الرد على كافة الموضوعات والمكاتبات حيث تم خلال شهرى يونيو ويوليو الرد على 212 موضوع ومكاتبه ومتبقى فقط عدد 2 مكاتبات .

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي تمت الموافقة على تغيير اسم المدرسة الثانوية المشتركة بالصعايدة والكلح إلى مدرسة 30 يونيو الثانوية المشتركة ، كما شهد الإجتماع تكريم اللاعبين والمدربين الفائزين في لعبة التايكوندو بأولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثانية 2020 على مستوى الجمهورية ومنهم اللاعب عبد الرحمن أحمد حسين والذى فاز بالمركز الأول بوزن 50 كجم ، واللاعبة حبيبه محمد عبد الله الفائزة بالمركز الثالث لوزن تحت 33 كجم ، فيما تم تكريم كل من المهندس جورج سامح كنزى مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية ، وأيضاً المهندس محمد على مدير عام قطاع الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى اللواء على أبو الدهب مدير إدارة الحماية المدنية نظراً لجهودهم الكبيرة في قطاعات العمل الخاصة بهم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس تونس: حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها

رئيس تونس: حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها

ميركل: علينا فعل كل شيء لإجلاء الألمان من أفغانستان

ميركل: علينا فعل كل شيء لإجلاء الألمان من أفغانستان

جامعة الأقصر توافق على تسيير قوافل طبية للمناطق الأكثر فقرًا

جامعة الأقصر توافق على تسيير قوافل طبية للمناطق الأكثر فقرًا

أحزاب تونس تجابه استقواء «الإخوان» بالخارج

أحزاب تونس تجابه استقواء «الإخوان» بالخارج