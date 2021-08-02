محافظ أسوان يوجه بسرعة توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات وأراضي

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بسرعة الإنتهاء من توثيق أصول الدولة من المنشآت والوحدات والأراضي ، مع تدقيق نتائج حصرها بإجمالي 2226 موقع من أجل وضع قاعدة بيانات متكاملة ونهائية ، مطالباً بسرعة متابعة وإنهاء الرد على كافة الموضوعات والمكاتبات حيث تم خلال شهرى يونيو ويوليو الرد على 212 موضوع ومكاتبه ومتبقى فقط عدد 2 مكاتبات .

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي تمت الموافقة على تغيير اسم المدرسة الثانوية المشتركة بالصعايدة والكلح إلى مدرسة 30 يونيو الثانوية المشتركة ، كما شهد الإجتماع تكريم اللاعبين والمدربين الفائزين في لعبة التايكوندو بأولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثانية 2020 على مستوى الجمهورية ومنهم اللاعب عبد الرحمن أحمد حسين والذى فاز بالمركز الأول بوزن 50 كجم ، واللاعبة حبيبه محمد عبد الله الفائزة بالمركز الثالث لوزن تحت 33 كجم ، فيما تم تكريم كل من المهندس جورج سامح كنزى مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية ، وأيضاً المهندس محمد على مدير عام قطاع الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى اللواء على أبو الدهب مدير إدارة الحماية المدنية نظراً لجهودهم الكبيرة في قطاعات العمل الخاصة بهم .