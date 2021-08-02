«الحرية للفنون الشعبية» تضئ ليل منطقة اللسان برأس البر

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أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالاتها الفنية «صيف بلدنا» والتى تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بمصايف محافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

بدأت أولى الفعاليات على المسرح الروماني بمنطقة اللسان برأس البر بعرض لفرقة الحرية للفنون الشعبية للمصطافين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة من كل الأعمار والفئات لمشاهدة باقة من الرقصات المتنوعة التي تعبر عن الفولكلور السكندري ومنها «التنورة، رقصة الصيادين مع صولو اسكندرانى، وغزل اسكندرانى»، واحتفاءا بالفنان محمود رضا عرضت الفرقة رقصة «حلاوة شمسنا» إلى جانب عروض «الاسكندرانية، وتحيا مصر ،والزفة الاسكندرانى»، الرقصات إخراج وتصميم نصر الدين محمد وأشعار محمد رمضان بمشاركة ما يقرب من 20 فنان .

جاء الحفل بحضور رئيس الادارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة، ورئيس اقليم شرق الدلتا الثقافى ومدير عام الإقليم، ومدير عام فرع ثقافة دمياط، والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة رأس البر.

وعلى هامش المهرجان أقيمت ورشة فنية لأطفال المصطافين بالرسم والتلوين مع م. دينا النجيرى وم. مروة فاروق، مع مشاركات أخرى لفن الواو والمربعات المشهور بها الشاعر أحمد راضى اللاوندى أستاذ الحكمة من شطرات بحر المجتث والذى شارك بقصيدة خداع مع مشاركة أخرى للشاعر محمود العباسي، وتستمر احتفالات «صيف بلدنا» كل أسبوع من الأحد للأربعاء طوال شهر أغسطس.