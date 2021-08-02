أخبار عاجلة

95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير -
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقيم مزاداً علنياً لبيع مشغولات ذهبية في الرياض -
الرئيس الأمريكي يأمر بإرسال 1000 جندي إضافيين إلى كابول -
الكاراتيه يقيم بطولة السيدات الأولى بالرياض ويحدد مواعيد اختبارات الحزام الأسود -
السعودية تؤمن أن تقدم أفغانستان مرهون باحتضان الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية -
تعرف على شروط استبدال واسترجاع السلع في قانون «حماية المستهلك» -
البنتاجون يرسل كتيبة إضافية إلى مطار كابل لتأمين الإجلاء -
وكالة الطاقة الذرية تشير لتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم رغم معارضة الغرب -
هيئة الكتاب تشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مبادرة ثقافتك كتابك -
بشراكة مع جامعة القاهرة .. 700 طالب يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الحرية للفنون الشعبية» تضئ ليل منطقة اللسان برأس البر

Print
«الحرية للفنون الشعبية» تضئ ليل منطقة اللسان برأس البر «الحرية للفنون الشعبية» تضئ ليل منطقة اللسان برأس البر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالاتها الفنية «صيف بلدنا» والتى تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بمصايف محافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

بدأت أولى الفعاليات على المسرح الروماني بمنطقة اللسان برأس البر بعرض لفرقة الحرية للفنون الشعبية للمصطافين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة من كل الأعمار والفئات لمشاهدة باقة من الرقصات المتنوعة التي تعبر عن الفولكلور السكندري ومنها «التنورة، رقصة الصيادين مع صولو اسكندرانى، وغزل اسكندرانى»، واحتفاءا بالفنان محمود رضا عرضت الفرقة رقصة «حلاوة شمسنا» إلى جانب عروض «الاسكندرانية، وتحيا ،والزفة الاسكندرانى»، الرقصات إخراج وتصميم نصر الدين محمد وأشعار محمد رمضان بمشاركة ما يقرب من 20 فنان .

جاء الحفل بحضور رئيس الادارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة، ورئيس اقليم شرق الدلتا الثقافى ومدير عام الإقليم، ومدير عام فرع ثقافة دمياط، والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة رأس البر.

وعلى هامش المهرجان أقيمت ورشة فنية لأطفال المصطافين بالرسم والتلوين مع م. دينا النجيرى وم. مروة فاروق، مع مشاركات أخرى لفن الواو والمربعات المشهور بها الشاعر أحمد راضى اللاوندى أستاذ الحكمة من شطرات بحر المجتث والذى شارك بقصيدة خداع مع مشاركة أخرى للشاعر محمود العباسي، وتستمر احتفالات «صيف بلدنا» كل أسبوع من الأحد للأربعاء طوال شهر أغسطس.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية

مباشر المصري ضد سموحة .. صراع المربع الذهبي

مباشر المصري ضد سموحة .. صراع المربع الذهبي

مصرع شاب وإصابة آخر بصعق كهربائي في كفر الشيخ

مصرع شاب وإصابة آخر بصعق كهربائي في كفر الشيخ