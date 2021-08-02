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«القابضة للمياه»: دورة تدريبية لرؤساء القطاعات لخمس شركات بتدريب مياه اسيوط

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«القابضة للمياه»: دورة تدريبية لرؤساء القطاعات لخمس شركات بتدريب مياه اسيوط «القابضة للمياه»: دورة تدريبية لرؤساء القطاعات لخمس شركات بتدريب مياه اسيوط

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بمختلف المستويات الإدارية بما يتواكب وتحقيق أهداف الشركة القابضة وتماشيا مع رؤيتها في الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي في .

ومن جانبه، قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة استضافت دورة تدريبية لرؤساء القطاعات ومديري عموم المناطق ورؤساء القطاعات شركات قنا وسوهاج والأقصر وبني سويف والجيزة، وذلك بمركز التدريب والخدمات الأقليمي والمعد لإقامة مثل هذه الدورات التدريبية النظرية والعملية تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة للمياه.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، أن الدورة التدريبية القائمة تستمر حتى نوفمبر القادم وعلى مدار خمس وحدات تدريبية متفرقة لتتناول كل دورة موضوعات مختلفة تشمل السلوك التنظيمي وأخلاقيات العمل، بروتوكلات الأعمال والتعاون المثمر مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى، العملية الإدارية وكيفية سيرها، الإتجاه نحو التغيير وكيفية إدارة التغيير، التفكير الإبداعي ومنهجية إتباعه في العمل، كيفية إتباع الاسلوب العلمي في حل المشكلات وإتخاذ القرار، وكيفية إدارة الأزمات كسقوط أمطار أو وجود انفجارات في خطوط رئيسيسة أو وجود طفوحات في منطقة سكنية قد تعرقل حركة المرور أو حدوث حريق مفاجئ أو تعرض أحد العاملين لخطر معين.

وشددت الشركة على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءت الوقائية ضد المستجد طوال مدة التدريب من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى واستخدام المواد التعقيمية، وبنهاية الدورة التدربية يتم تقديم مشروع من كل متدرب لتطبيق اوجه الاستفاده من الدورة التدربية.

المصرى اليوم

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