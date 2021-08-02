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اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهما بـ«فض اعتصام رابعة»

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اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهما بـ«فض اعتصام رابعة» اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهما بـ«فض اعتصام رابعة»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة ٢٠ متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليًا»، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

المصرى اليوم

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