السيطرة على حريق محدود بمستشفى التأمين الصحى بالدقهلية

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تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء في الدقهلية، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، من السيطرة على حريق محدود نشب بمستشفى التأمين الصحى بمدينة المنصورة مما أثار الذعر بين المرضى والعاملين بالمستشفى.

حيث تلقى اللواء السيد سلطان، مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من افراد التأمين بمستشفي المنصورة للتأمين الصحي بسندوب (فرع شمال شرق الدلتا) بنشوب حريق داخل المستشفى.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اول المنصورة وسيارات الإطفاء وسيارات الاسعاف إلى مكان الحريق وتبين أنه بإحدى المخازن بالدور الأرضى وتمكنت القوات من السيطرة عليه واخماده قبل الامتداد لباقى المستشفى.

وبالمعاينة تبين أن الحريق شب داخل غرفة بداخلها مستلزمات طبية ونتيجة لوجود كميات من «الكحول الإثيلي» اشتعلت النيران بسرعة وامتدت لتلتهم محتويات المخزن بالكامل دون خسائر في الأرواح.

تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي انتدبت قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ونقطة انطلاق شرارته الأولى.