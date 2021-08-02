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انخفاض عالمي.. في وعالميا صباح الإثنين 2 أغسطس 2021

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انخفاض عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الإثنين 2 أغسطس 2021 انخفاض عالمي.. في وعالميا صباح الإثنين 2 أغسطس 2021

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ننشر أسعار الذهب في ، صباح اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021، والتى استقرت مؤقتا، مع انخفاض سعر الذهب عالميا بعد عودة العمل للبورصات والأسواق العالمية بعد الإجازة الأسبوعية، وينخفض الذهب متأثرا بارتفاع الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية.

وتشهد أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط بسبب تأرجح الأسعار عالميا نتيجة للتغيرات الاقتصادية ومخاوف انتشار .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر،صباح الاثنين، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 907 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 794 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 680 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6352 جنيها.

وانخفض سعر الذهب عالميا مع بداية التداول عقب عودة البورصة والأسواق العالمية للعمل، بينما ارتفع مؤشر الدولار، بسبب ترقب عدد كبير من المستثمرين لما ستسفر عنه أسواق الذهب مع استمرار التداول.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 798.64 جنيه، وكان قبل اغلاق البورصة 801.27 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،808.15 $، وكانت قبل اغلاق البورصة 1،813.62 $.

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب اليوم الاثنين في الأسواق المصرية بدون المصنعية :

الوحدة بالجنيه المصري
عيار 24 907 إلى 910
عيار 22 832 إلى 834
عيار 21 794 إلى 796
عيار 18 681 إلى 682
عيار 14 529 إلى 531
عيار 12 454 إلى 455
الاونصة 28.221 إلى 28.292
الجنيه الذهب 6.352 إلى 6.368
الكيلو 907.429 إلى 909.714

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