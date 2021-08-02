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ننشر أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021، والتى استقرت مؤقتا، مع انخفاض سعر الذهب عالميا بعد عودة العمل للبورصات والأسواق العالمية بعد الإجازة الأسبوعية، وينخفض الذهب متأثرا بارتفاع الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية.

وتشهد أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط بسبب تأرجح الأسعار عالميا نتيجة للتغيرات الاقتصادية ومخاوف انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر،صباح الاثنين، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 907 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 794 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 680 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6352 جنيها.

وانخفض سعر الذهب عالميا مع بداية التداول عقب عودة البورصة والأسواق العالمية للعمل، بينما ارتفع مؤشر الدولار، بسبب ترقب عدد كبير من المستثمرين لما ستسفر عنه أسواق الذهب مع استمرار التداول.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 798.64 جنيه، وكان قبل اغلاق البورصة 801.27 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،808.15 $، وكانت قبل اغلاق البورصة 1،813.62 $.

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب اليوم الاثنين في الأسواق المصرية بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 907 إلى 910 عيار 22 832 إلى 834 عيار 21 794 إلى 796 عيار 18 681 إلى 682 عيار 14 529 إلى 531 عيار 12 454 إلى 455 الاونصة 28.221 إلى 28.292 الجنيه الذهب 6.352 إلى 6.368 الكيلو 907.429 إلى 909.714

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