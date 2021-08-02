أسبوع وتعود ياسمين رئيس من بيروت.. تصور آخر مشاهدها في «60 دقيقة»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أسبوع تصوير وتنتهي الفنانة ياسمين رئيس من تصوير مشاهدها في مسلسل «60 دقيقة» ،في العاصمة اللبنانية بيروت وتقف فيه أمام عدسات المخرجة مريم الأحمدى وإنتاج صادق الصباح تأليف محمد هشام عبية، يشارك في بطولته الفنانة سوسن بدر، شيرين رضا، صبرى فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدورأحداث العمل في قالب من الإثارة والتشويق.

من جانبه قال منتج العمل صادق الصباح في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن المسلسل سوف يعرض قريبا،وتجري عمليات المونتاج بوحدات فورية، ويتكون من 9 حلقات فقط،ومكتوب بطريقة مختلفة ويراهن من خلاله على ياسمين رئيس في منطقة مختلفة تماماً.

من ناحية أخرى انتهت ياسمين رئيس من تصوير فيلم «جارة القمر»، إخراج هادي الباجورى، وتأليف محمود زهران، حيث تشارك في بطولته مع كل من الفنان كريم فهمى ومحمد الشرنوبى وبيومي فؤاد وسوسن بدر، وأحمد مالك.