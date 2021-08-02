عودة حورية فرغلي وشيري عادل.. صادق الصباح يعلن بدء تصوير مسلسل «أيام»

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أكد المنتج صادق الصباح أنه يباشر التخضيرات الأخيرة لمسلسله الجديد «أيام»، وأكد في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن بداية التصوير ستكون في بيروت نهاية الأسبوع الجاري،وتم تجهيز وبناء ديكور خاص يشهد تصوير عدد كبير من مشاهد العمل.

وتابع«الصباح» المسلسل يتكون من 50 حلقة وينتمي للأعمال الدرامية الطويلة بطولة حورية فرغلي وشيري عادل والمقرر تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت،وهو من تأليف سماح الحريري واخراج محمد أسامة.

العمل اجتماعي يناقش العديد من القضايا الشائكة التي تواجه مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة في إطار يحقق المتعة والتشويق والإثارة.