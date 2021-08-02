أخبار عاجلة

"تعليم الرياض" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "القرآن والسُّنة" -
وزارة النقل والخدمات اللوجستية توضح طريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة لضرر بسبب الطرق التابعة لها -
"تراحم الرياض" تواصل تقديم المشاريع الصغيرة من "بساعدي أصنع نجاحي" -
العراق يسجل 8830 إصابة جديدة بكورونا و620 حالة بفلسطين -
من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين.. المملكة حريصة على الاستقرار وحقن الدماء في أفغانستان -
اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم -
فوضى مطار كابول تضطر أمريكا إلى وقف رحلات إجلاء رعاياها مؤقتاً -
"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها -
"الصقيه" يتكفل بتسديد مستحقات الكفاءة المالية لنادي النصر -
الاجتماع الثاني لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك بدول مجلس التعاون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

عودة حورية فرغلي وشيري عادل.. صادق الصباح يعلن بدء تصوير مسلسل «أيام»

Print
عودة حورية فرغلي وشيري عادل.. صادق الصباح يعلن بدء تصوير مسلسل «أيام» عودة حورية فرغلي وشيري عادل.. صادق الصباح يعلن بدء تصوير مسلسل «أيام»

لاقتراحات اماكن الخروج

أكد المنتج صادق الصباح أنه يباشر التخضيرات الأخيرة لمسلسله الجديد «أيام»، وأكد في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن بداية التصوير ستكون في بيروت نهاية الأسبوع الجاري،وتم تجهيز وبناء ديكور خاص يشهد تصوير عدد كبير من مشاهد العمل.

وتابع«الصباح» المسلسل يتكون من 50 حلقة وينتمي للأعمال الدرامية الطويلة بطولة حورية فرغلي وشيري عادل والمقرر تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت،وهو من تأليف سماح الحريري واخراج محمد أسامة.

العمل اجتماعي يناقش العديد من القضايا الشائكة التي تواجه مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة في إطار يحقق المتعة والتشويق والإثارة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية: إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

السعودية: إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

بدء الدراسة بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية العام الدراسي المقبل

بدء الدراسة بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية العام الدراسي المقبل

حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة

حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة

بيراميدز والجونة مباشر الآن

بيراميدز والجونة مباشر الآن