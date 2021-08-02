أخبار عاجلة

"تعليم الرياض" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "القرآن والسُّنة" -
وزارة النقل والخدمات اللوجستية توضح طريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة لضرر بسبب الطرق التابعة لها -
"تراحم الرياض" تواصل تقديم المشاريع الصغيرة من "بساعدي أصنع نجاحي" -
العراق يسجل 8830 إصابة جديدة بكورونا و620 حالة بفلسطين -
من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين.. المملكة حريصة على الاستقرار وحقن الدماء في أفغانستان -
اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم -
فوضى مطار كابول تضطر أمريكا إلى وقف رحلات إجلاء رعاياها مؤقتاً -
"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها -
"الصقيه" يتكفل بتسديد مستحقات الكفاءة المالية لنادي النصر -
الاجتماع الثاني لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك بدول مجلس التعاون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص

Print
فيديو.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص .. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص
كانوا يستهدفون 3 رجال يُعتقد أنهم ينتمون لإحدى العصابات النشيطة بالمدينة

فيديو.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص

أطلق مسلحان وابلًا من الرصاص في مدينة نيويورك؛ الأمر الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وحسبما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"؛ فإن المسلحيْن أطلقوا أكثر من 40 رصاصة، أصابت عددًا من المارة، وأشخاصًا كانوا في موقع الهجوم، القريب من أحد صالونات الحلاقة.

وعرضت شرطة نيويورك على "تويتر"، مقطع للهجوم، الذي أظهر المسلحيْن المقنعيْن، أثناء عملية إطلاق النار، والهروب من الموقع.

وذكرت الشرطة -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن المسلحيْن كانا يستهدفان ثلاثة رجال كانوا واقفين قرب صالون الحلاقة، يُعتقد أنهم ينتمون لإحدى العصابات النشيطة في المدينة الأمريكية.

ووفق الشرطة؛ فإن جروح المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عامًا، ليست خطيرة، طالبة من الجمهور الاتصال بها في حال التعرف على أي من المسلحيْن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان"

بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان"

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال

الهاتف الذكي في 25 عامًا.. شاهد فيديو تاريخ تطور "الجوال"

الهاتف الذكي في 25 عامًا.. شاهد فيديو تاريخ تطور "الجوال"

تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»

تداول فيديو من مطار كابول لـ«قتلى سقطوا في محاولة الهروب من حكم طالبان»