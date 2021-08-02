فيديو.. مسلحان يطلقان وابلًا من الرصاص بنيويورك وإصابة 10 أشخاص

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كانوا يستهدفون 3 رجال يُعتقد أنهم ينتمون لإحدى العصابات النشيطة بالمدينة

أطلق مسلحان وابلًا من الرصاص في مدينة نيويورك؛ الأمر الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وحسبما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"؛ فإن المسلحيْن أطلقوا أكثر من 40 رصاصة، أصابت عددًا من المارة، وأشخاصًا كانوا في موقع الهجوم، القريب من أحد صالونات الحلاقة.

وعرضت شرطة نيويورك على "تويتر"، مقطع فيديو للهجوم، الذي أظهر المسلحيْن المقنعيْن، أثناء عملية إطلاق النار، والهروب من الموقع.

وذكرت الشرطة -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن المسلحيْن كانا يستهدفان ثلاثة رجال كانوا واقفين قرب صالون الحلاقة، يُعتقد أنهم ينتمون لإحدى العصابات النشيطة في المدينة الأمريكية.

ووفق الشرطة؛ فإن جروح المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عامًا، ليست خطيرة، طالبة من الجمهور الاتصال بها في حال التعرف على أي من المسلحيْن.