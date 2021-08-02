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بين ملكيته لـ"كوفي" ودعوات "السنابيين".. سعودي يقدم نصائحه من البوسنة

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بين ملكيته لـ"كوفي" ودعوات "السنابيين".. سعودي يقدم نصائحه من البوسنة بين ملكيته لـ"كوفي" ودعوات "السنابيين".. سعودي يقدم نصائحه من البوسنة
قال لـ"سبق": المملكة بلد عظيم على أبنائها أن يكونوا "سفراء محبة وسلام"

بين ملكيته لـ

أكّد المواطن "عبدالعزيز الثنيان"؛ أن بلد عظيم ويجب على أبنائه أن يمثلوها خير تمثيل، وأن يكونوا سفراء محبة وسلام ينقلون رسالته للعالم.

وفي التفاصيل، وثّقت عدسة "سبق"، مقطع للمواطن السعودي "الثنيان" الذي يملك "كوفي" بوسط مدينة سراييفو، ويقصده كثير من السائحين العرب وأبناء الشعب البوسني، ووجّه خلال المقطع نصائح لكل سائح يقصد البوسنة والهرسك استهلها بالوصية بحسن الخلق والتعامل الحسن.

وقال "الثنيان": "خلال عملي بمحل الكوفي أجد إقبالاً كبيراً من السياح الخليجيين والسعوديين وتشجيعاً من الشعب البوسني الذين يحبون القهوة العربية وكثيراً ما يسألون عن كيفية صنعها ويشيدون بلذتها".

وبيّن أن الشعب البوسني يكن كل تقدير وحب للمملكة ويستذكر دائماً مواقفها معهم في وقت الفتن، موضحاً أن ذلك مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي تجاه قيادته التي تمد يد الخير للعالم وبسخاء.

وحذّر "الثنيان" من الانسياق خلف دعوات "السنابيين" الذين يصوّرون لمَن يرغب شراء العقارات بالبوسنة بالأمر الهين وبثمن بخس ولا يدركون العواقب والعوائق في نظام التملك وآلية البناء وإيصال الخدمات التي تكلّف أكثر من قيمة الأراضي.

ودعا المواطن السعودي "الثنيان"، عبر منبر "سبق"، إلى التروي وسؤال المختصين في الاستثمار الآمن وعدم الانسياق وراء الدعايات التي قد تتسبّب في الخسارة المادية للمستثمر السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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