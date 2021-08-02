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"الصحة" تؤكّد مجدّداً: لا يوجد أي رابط بين البنج وأخذ لقاح كورونا

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"الصحة" تؤكّد مجدّداً: لا يوجد أي رابط بين البنج وأخذ لقاح كورونا "الصحة" تؤكّد مجدّداً: لا يوجد أي رابط بين البنج وأخذ لقاح كورونا
قالت: آمن وفعّال ويسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته

جدّدت وزارة الصحة، اليوم، تأكيدها على أنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات، بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19).

جاء ذلك عبر حساب الصحة 937 على "تويتر"، ورداً على أحد المغرّدين الذي سأل قائلاً: هل صحيح أن البنج الموضعي خطير على مَن أخذ لقاح كورونا؟!

وتفاعل حساب الوزارة، موضحاً: لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19)، فاللقاح آمن وفعّال ويسهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وقبل نحو شهرين كان قد أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لا يوجد أيّ رابط بين البنج الموضعي أو العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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