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"تعليم الرياض" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "القرآن والسُّنة"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
وزارة النقل والخدمات اللوجستية توضح طريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة لضرر بسبب الطرق التابعة لها
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
"تراحم الرياض" تواصل تقديم المشاريع الصغيرة من "بساعدي أصنع نجاحي"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
العراق يسجل 8830 إصابة جديدة بكورونا و620 حالة بفلسطين
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين.. المملكة حريصة على الاستقرار وحقن الدماء في أفغانستان
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
فوضى مطار كابول تضطر أمريكا إلى وقف رحلات إجلاء رعاياها مؤقتاً
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
"الصقيه" يتكفل بتسديد مستحقات الكفاءة المالية لنادي النصر
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
الاجتماع الثاني لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك بدول مجلس التعاون
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الاثنين 16 أغسطس 2021 05:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. وزيران تركيان يقومان بجولة تفقدية في مناطق متضررة من الحرائق
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 02 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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