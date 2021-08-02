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الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة

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الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ "إغاثي الملك سلمان" في 69 دولة محتاجة
في شتى أنحاء العالم بقيمة 5 مليارات و334 مليوناً و621 ألف دولار أمريكي

الربيعة: 1686مشروعاً إنسانياً لـ

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ في مقر المركز بالرياض، أمس، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانجير خان.

واطلع الدكتور خان؛ خلال اللقاء على مشاريع المركز الإنسانية التي بلغت 1686 مشروعاً في مختلف القطاعات الحيوية وامتدت إلى 69 دولة محتاجة في شتى أنحاء العالم بقيمة 5 مليارات و334 مليوناً و621 ألف دولار أمريكي، حيث حظي اليمن بالنصيب الأوفر بـ 606 مشاريع.

وأشاد مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالأداء المهني والآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز في تقديمه للمساعدات التي وصلت إلى مختلف البلدان والشعوب المحتاجة حول العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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