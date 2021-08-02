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استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوى، بقاعة النهر لأول مرة حفل موسيقي «ديسكو مصر».

في البداية اسم «ديسكو مصر» بدأ كدعابة، أراد الفريق أن يجمع بين «ديسكو» و«مصر» بهدف الحفاظ على هويتهم الفريدة من نوعها. فكان «ديسكو مصر» لنرى من خلال الاسم الحياة الليلية المصرية الصاخبة.

ويعد من أبرز تجارب الموسيقى الإلكترونية بمصر، وتضم الثلاثى مصطفى الشريف وعمرو عماد، شادى وصفى، واشتهرت بتقديمها «ميكسات» المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية «الدنيا ريشة في هوا» من فيلم الفيل الأزرق ٢ والتي تحمل توقيع «ديسكو مصر»، الحاصل حديثا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية «الميما» لأفضل دى جى،كما شاركت فيها بالغناء مع المطربة شيرين عبده ،حيث بدأ الفريق الحفل بمجموعة من أشهر أغانى التسعينات والتي تربت في أذهاننا منها:الليلة دوب،حلوة يابلدى، غمزات، شيروفوبيا، ياترى،عبدالقادر،كل البنات،ألف ليلة، ولا بنخاف،بتنادينى«و»ريشة في هوا«والتى اشتهر بها الفريق،وغيرها من الأغانى المميزة وسط تفاعل كبير من الجمهور وترديد الأغانى مع الفريق.