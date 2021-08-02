حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع

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يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية، وتكون درجة الحرارة الأعلي فى مصر للعظمي في مصر خلال حالة الطقس اليوم 43 درجة في أسوان، وتصل إلي 40 درجة اليوم فى القاهرة، وترتفع درجات الحرارة هذا الأسبوع لتصل إلي 45 درجة وتستمر حتى السبت المقبل.

يكون الطقس اليوم الإثنين فى مصر شديد الحرارة رطب فى القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة فى جنوب البلاد وجنوب سيناء، حار رطب في السواحل الشمالية طقس حار رطب، ويسود الطقس مائل للحرارة رطب في مصر عمومًا خلال ساعات الليل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يظل البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج اليوم من متر ونصف إلي مترين وإتجاه الرياح شمالي غربي، ويكون البحر الأحمر معتدل ويرتفع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

تنشط الرياح على القاهرة الكبري وأيضًا السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة، بما يقلل من ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة ليلاً.

توقعات درجات الحرارة اليوم

يتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم العظمي 40 والصغري 27 وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 42 درجة، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية 34 درجة للعظمي، و25 للصغري وتكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة.

تصل درجة الحرارة العظمي الأعلي في مصر اليوم إلى 43 درجة في الأقصر وأسوان والوادي الجديد وإدفو، وتكون درجة الحرارة المحسوسة في تلك الأماكن 44 درجة، والصغري في أسوان 29 درجة، وفي الأقصر وإدفو 28 درجة وفى الوادي الجديد 27 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الزقازيق 40-26، بلطيم 34-24، الإسماعيلية 40-25، رفح 35-24، بورسعيد 34-25، شبين الكوم 40-27، السلوم 37-23، سيوة 41-23، المنصورة 39-25، دمياط 33-25، طنطا 39-25، السويس 39-26، دمنهور 36-25 درجة.

وتكون درجات الحررة المتوقعة في الفيوم 40-25، المنيا 41-25، العريش 36-25، شرم الشيخ 38-30، الطور 36-26، أسوان 43-29، أبوسمبل 42-28، حلايب 35-27، أسيوط 41-25، قنا 42-27، الغردقة 38-29، بني سويف 40-25، سوهاج 41-26، شلاتين 38-26، درجة.

توقعات الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع

درجات الحرارة وتوقعات حالة الطقس غدًا

تتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا الثلاثاء عن طقس اليوم تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلي القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري في الصباح الباكر، وأن التعرض المباشر لأشعة الشمس عن الظل يرفع من الاحساس بارتفاع درجة الحرارة عن المتوقعة.

يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء فى القاهرة والوجه البحري إلي 41 للعظمي و43 للمحسوسة، وتصل في السواحل الشمالية إلي 35 للعظمي و38 للمحسوسة، تصل فى جنوب سيناء إلي 39 للعظمي والمحسوسة 41، وفى شمال الصعيد ترتفع لـ 42 للعظمي و44 للمحسوسة، وتكون فى جنوب الصعيد العظمي 44 درجة ودرجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة حتى بداية الأسبوع المقبل

يستمر الارتفاع التدريجي فى درجات الحرراة حتى بداية الأسبوع المقبل وتحديدًا يوم السبت المقبل، وتكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة في القاهرة الكبري وأيضًا الوجه البحري الأربعاء 41-43 وترتفع من الخميس إلى السبت لتكون 42 عظمي و44 درجة للمحسوسة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية من يوم الأربعاء إلى الجمعة 35-38 درجة، وتنخفض السبت إلي 34-37درجة، وفى جنوب سيناء تكون من يوم الأربعاء إلي السبت 39-41 درجة.

ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة في شمال الصعيد الأربعاء 42-45، وترتفع من الخميس للسبت إلى43-45 درجة، أما فى جنوب الصعيد فتكون الأربعاء 44-45، وترتفع من الخميس إلي السبت إلى 45-46 درجة،

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توقعات الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع

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