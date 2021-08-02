نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية

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عرض نادي «سينما الشباب»، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست «محمد الباسوسي» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية الفيلم الروائي الطويل «التجربة» للمخرج محمد الكسار.

وعقب عرض الفيلم اقيمت ندوة ادارها كل من الناقد السينمائي «إسلام أحمد علي» والناقدة شاهندة محمد حيث تمت مناقشة الفيلم مع صناع العمل والجمهور.

يذكر أن نادي «سينما الشباب» بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب،

واقيمت فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.