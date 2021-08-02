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فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين

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قال: أجواء حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق والحرارة حول معدلاتها

فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار "بمشيئة الله" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن.

وتابع: ‏رياح من متوسطة لشبه قوية وغبار بين مناطق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ووادي الدواسر ونجران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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