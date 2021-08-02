صحة شمال سيناء تستعد للحملة القومية لشلل الأطفال

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تستعد مديرية الصحة بشمال سيناء للحملة القومية ضد شلل الأطفال، والمقرر تنفيذها بالمحافظة خلال أيام.

وأكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، على تكثيف الإعلام الصحي للحملة لتطعيم كل طفل وطفلة من سن يوم حتى خمس سنوات بالمجان.

وشدد الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى على بذل المزيد من الجهود لإعلام المواطنين في مختلف مناطق المحافظة طوال أسبوع قبل بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأشار فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى، إلى أن شلل الأطفال هو كابوس لابد من السيطرة والقضاء عليه من أجل سلامة الأجيال القادمة وتحقيق مستقبل صحى أفضل لأطفالنا ن لافتً إلى اتخاذ شعار «كابوس اسمه شلل الأطفال» في التوعية من خلال فرق التثقيف الصحى.