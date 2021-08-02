أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تودع منافسات الكياك من الدور ربع النهائي

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ودعت سما فاروق منافسات الكياك فردي للسيدات من الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

واحتلت سما المركز السابع لسباق 200 متر، محققةً زمن قدره 47،882 ثانية؛ لتودع منافسات الكياك من الدور ربع النهائي.

وكانت سما فاروق قد أنهت منافسات التصفية الثانية لسباق الكاياك 200 متر فردي في المركز السابع أيضا بزمن قدره 47:272 ثانية.

الجديد بالذكر أن مصر تشارك في أولمبياد طوكيو بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.