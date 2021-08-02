هاني شاكر يطمئن جمهوره بحفل كامل العدد بدار الأوبرا المصرية

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أمسية صيفية رومانسية قدمها النجم هانى شاكر على مسرح النافورة بالأوبرا، وظهر خلالها بكامل لياقته الفنية، مؤكدا جدارته بلقب أمير الغناء العربى بعد نجاحه طوال تاريخه الفنى في جذب وجدان الجمهور بالكثير من الأعمال التي عبرت عن المشاعر الإنسانية السامية.

وتغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بباقة مختارة من أعماله الخاصة التي تفاعل معاها الحضور كان منها لو رحت بعيد، ولا بيك ولا بيا، انا قلبى ليك وشاركته الغناء خلالها ايمان عبدالغنى، يا ريتنى، دعوة فرح، حبيب حياتى، مشتريكى، متهدديش، غلطة، لسه بتسالى، على الضحكاية بالاضافة إلى احدث اعماله لو سمحتوا، ومن اعمال عبدالحليم حافظ بالاحضان، التوبة واحلف بسماها.

سبقه فاصل غنائيا تضمن مختارات من اشهر مؤلفات تراث الطرب وتالق خلاله ياسر سليمان ب قدك المياس ويا ليلة ماجانى الغالى، كما شدت ايمان عبدالغنى ب قلبى دليلى، بيت العز، نسم علينا الهوا وانا بعشقك.