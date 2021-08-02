تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء

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قام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومجالس المدن، اليوم الاثنين، بتطهير وتعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر على محمد، مدير فرع الهلال الأحمر بالعريش، تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة، فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد طوال فترة الامتحانات، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظًا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقي العاملين.

ويؤدي طلبة الشعبة العلمية بالثانوية العامة بشمال سيناء، اليوم، امتحان مادتي الجيولوجيا والتفاضل والتكامل.