أخبار عاجلة

انتخاب ممدوح العبادي رئيسا لمؤسسة "ياسر عرفات" -
"تعليم الرياض" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "القرآن والسُّنة" -
وزارة النقل والخدمات اللوجستية توضح طريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة لضرر بسبب الطرق التابعة لها -
"تراحم الرياض" تواصل تقديم المشاريع الصغيرة من "بساعدي أصنع نجاحي" -
العراق يسجل 8830 إصابة جديدة بكورونا و620 حالة بفلسطين -
من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين.. المملكة حريصة على الاستقرار وحقن الدماء في أفغانستان -
اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم -
الممثل الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" مصر تنطلق للعالمية بتصنيع السيارات والقطار -
عملنا حقن مجهري للجاموس بحيوان منوي مجمد .. شوفوا حصل إيه؟ -
لماذا انهار الجيش الأفغاني أمام طالبان؟ .. كيف هزم 60 الف مسلح ربع مليون جندي؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء

Print
تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومجالس المدن، اليوم الاثنين، بتطهير وتعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر على محمد، مدير فرع الهلال الأحمر بالعريش، تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة، فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد طوال فترة الامتحانات، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظًا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقي العاملين.

ويؤدي طلبة الشعبة العلمية بالثانوية العامة بشمال سيناء، اليوم، امتحان مادتي الجيولوجيا والتفاضل والتكامل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

مختص روسي يتوقع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

مختص روسي يتوقع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

«الأرصاد» تحذر من تحدث غير المتخصصين عن الطقس

«الأرصاد» تحذر من تحدث غير المتخصصين عن الطقس

ممثل أفغانستان في جلسة مجلس الأمن: مصير شعب بلادي معلق على «كف عفريت»

ممثل أفغانستان في جلسة مجلس الأمن: مصير شعب بلادي معلق على «كف عفريت»