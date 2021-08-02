بسبب حمو بيكا.. غضب على السوشيال ميديا من أشرف عبدالباقي

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روج الفنان الكبير أشرف عبدالباقى لمسرحيته الجديدة «شمسية و4 كراسي»، المقرر انطلاق عروضها الخميس 5 أغسطس على مسرح الساحل.

ونشر أشرف عبدالباقي بوسترات المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، فيما ظهر حمو بيكا أحد أفيشات العمل.

وفور نشر البوسترات، تعرض أشرف عبدالباقي لهجوم كبير من قبل جمهوره ومتابعيه، معبرين عن استيائهم الشديد لمشاركة بيكا، وهو ليس عضوا في أي من نقابات المهن الفنية.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: «أنت جايب بيكا ليه؟»، وآخر كتب: «أنت شخصية محترمة يا أستاذ أشرف بلاش تشارك في فرض شخصيات زي حمو بيكا على المجتمع اللي بتساعد في إفساد الذوق العام»، وثالث كتب: «إزاي حمو بيكا وأشرف عبدالباقي.. أنت بتشجع حمو بيكا إزاي والنقابة مش مدياله كارينه إنه مغني وهيطلع معاك ولا هو أصلا دوره إيه في المسرحية؟».

«شمسية وأربع كراسي» بطولة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي ومحمد أسامة ومحمد عبدالرحمن، توتا ومحمد أنور وميريهان حسين، ومن إخراج أشرف عبدالباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبدالرحمن» مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.