«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع

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يدرس مسؤولو نادى إنتر ميلان الإيطالى عرض الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، للبيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. وحسب شبكة «سكاى سبورت إيطاليا»، فإن عقد لاوتارو مع إنتر ينتهى بعد عامين، ويعانى مسؤولو النيراتزورى فى المفاوضات مع ممثلى اللاعب للتوصل إلى اتفاق جديد، مشيرة إلى أن إنتر ميلان يدرس بيع مهاجمه الأرجنتينى هذا الصيف، وبدأ بالفعل فى البحث عن لاعب بديل فى خط الهجوم. وأضافت الشبكة الإيطالية أن سيمون إنزاجى، المدير الفنى للإنتر، طلب من مسؤولى ناديه التعاقد مع لاعبه السابق خواكين كوريا، نجم لاتسيو، الذى يبحث عن وجهة جديدة فى الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن نادى أرسنال الإنجليزى هو أول من أظهر اهتمامه بضم لاوتارو هذا الصيف، لكن اللاعب الأرجنتينى سيكون هدفًا مثيرًا للأندية أصحاب القدرات الاقتصادية الكبيرة.