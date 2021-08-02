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«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى»

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«يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى» «يوفنتوس» يفشل فى حسم صفقة «لوكاتيلى»

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فشل مسؤولو نادى يوفنتوس الإيطالى فى حسم صفقة مانويل لوكاتيلى، لاعب خط وسط ساسولو الإيطالى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وذكر موقع «توتو ميركاتو»، الإيطالى، أن مسؤولى نادى يوفنتوس عقدوا اجتماعًا جديدًا، فى الساعات الماضية، مع مسؤولى ساسولو لحسم صفقة لوكاتيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن الطرفين لم يتوصلا مجددًا إلى اتفاق فى اجتماع الأمس، حيث لاتزال هناك مسافة كبيرة بين العرض والطلب.

وأوضح أن يوفنتوس عرض ضم لوكاتيلى على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء نظير 30 مليون يورو، بينما يطلب ساسولو 40 مليون يورو، مضيفًا أن ساسولو حدد 8 أغسطس موعدًا نهائيًا أمام يوفنتوس لحسم صفقة لوكاتيلى، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

يُذكر أن لوكاتيلى دخل دائرة اهتمام العديد من الأندية الكبرى فى أوروبا، من أجل التعاقد معه هذا الصيف، بعد الظهور بمستوى جيد مع إيطاليا فى يورو 2020.

المصرى اليوم

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