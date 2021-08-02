«المصرى اليوم» داخل «مدقات» مسار القطار السريع

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5 ساعات قضتها «المصرى اليوم»، فى مدقات مسار القطار السريع «السخنة - مرسى مطروح» بطول 600 كيلومتر، فى جولة مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، من 15 مايو حتى العين السخنة، مستقلين سيارات الدفع الرباعى.

الجولة بدأت من محطة 15 مايو، إذ سيتم إنشاء محطة القطار السريع التى ستخدم التجمعات السكانية لسكان حلوان والمعادى والمناطق الصناعية، والربط مع طريقى الأتوستراد والصحراوى الشرقى «القاهرة - أسوان»، واستمع «الوزير» من قيادات الطرق والكبارى والاستشارى الفرنسى سيسترا، والشركة المنفذة للمحطة، للخطوات التنفيذية على أرض الواقع، بعدها توجه إلى صحراء حلوان، واستقل والوفد المرافق معه، سيارات الدفع الرباعى للوصول للمسار الذى يتم إنشاؤه فى مسار منفصل بين الجبال فى المنطقة الصحراوية الشرقية.

وزير النقل شهد أعمال تفجير بالديناميت لأحد مواقع أعمال إنشاء القطار السريع بقطاع العاصمة، خلال جولته التفقدية لمسار القطار السريع «العين السخنة - العلمين» من قطاع حلوان إلى السخنة.

وأكد الوزير أهمية تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقا للتوقيت المخطط، مشيراً إلى أهمية المشروع الذى يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى سيتم تنفيذها والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر.

وتبلغ السرعة التصميمية لقطار «السخنة - مطروح» 250 كيلومترًا فى الساعة، والسرعة التشغيلية للقطار الكهربائى السريع 230 كيلو مترًا فى الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترًا فى الساعة، كما تبلغ سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كيلومترا فى الساعة.

وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يشمل 20 محطة منها 8 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، لافتا إلى أن القطار السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الازدحام المرورى ويحقق أمانا أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة، ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة، ويساعد على احتواء الزحف العمرانى.

ونوه بأن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع «ركاب - بضائع» يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة، ما يسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.