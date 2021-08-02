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مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى

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مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى مصطفى قنديل.. استخدم الذكاء الاصطناعى لحل مشكلة التكدس المرورى

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وسط زحام القاهرة، ولدت فكرة الشاب المصرى مصطفى قنديل لاستخدام الذكاء الاصطناعى للقضاء على التكدس المرورى، ونجح بالفعل في إطلاق شركة للنقل الجماعى عام 2017، ولم تمر سوى 3 سنوات حتى أصبحت إحدى كبريات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط والعالم بقيمة 1.5 مليار دولار.

السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أجرت اتصالا هاتفيا بالشاب المصرى مصطفى قنديل، المقيم حاليا في الإمارات، وصاحب فكرة الشركة، لتهنئته بالنجاح الذي حققه وجعل شركته تصل إلى العالمية، بطرحها بقيمة 1.5 مليار دولار عبر بورصة ناسداك الأمريكية.

وهنأت السفيرة نبيلة مكرم مصطفى قنديل، 28 عاما، على نجاحه في إدارة الشركة، وإشادة الكثيرين بها حول العالم، ما يؤكد أن التجربة مثالية وتقدم حلولا عملية ناجعة للزحام والتأخر، كما وجهت الوزيرة شكرها لكل مصرى ومصرية بالخارج يحرصون على رفع اسم بلدهم، ويعملون بجد واجتهاد لرفعة شأنها.

من جهته، قال مصطفى قنديل إنه ممتن لكل الدعم والاحتفاء الذي يجده من وطنه ، مضيفا: «رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بنفسه قابلنى منذ 3 أسابيع وشجعنا جدا، نجاحنا صنعناه بمشاركتكم ودعمكم»، مؤكدا أن التفكير في إطلاق شركته جاء للقضاء على التكدس والزحام المرورى.

وأضاف «قنديل»: «الشركة تعمل في مصر وهناك مهندسون متخصصون في الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات والبرمجة وغيرها من المجالات، أكثر من 100 مهندس، وتوفر الشركة فرص عمل للشباب فيها، بجانب فروع في مصر وكينيا وباكستان والأردن والإمارات والسعودية والبرازيل والمكسيك وأوروبا قريبا».

بدوره، علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس حكومة دولة الإمارات وحاكم دبى، على استعدادات الشركة للطرح في بورصة ناسداك الأمريكية، وفى تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، نسب منشأ الشركة إلى دبى، رغم تأسيسها في القاهرة عام 2017 على يد الشاب مصطفى قنديل.

وكتب حاكم دبى عبر «تويتر»: «مصطفى قنديل، شاب عربى عمره ٢٨ عاما، استطاع بناء الشركة من دبى تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار تم إدراجها عبر بورصة ناسداك، شركة للحلول الذكية للنقل الجماعى. مبروك يا مصطفى، وستبقى دبى منصة لجميع الشباب العربى الطامح للعالمية».

المصرى اليوم

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