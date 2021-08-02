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بعثة منتخب الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

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بعثة منتخب مصر الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020 بعثة منتخب الأولمبي تصل إلى مطار القاهرة بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020

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وصلت بعثة منتخب الأولمبي إلى مطار القاهرة، فجر الاثنين، بعد توديع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 من الدور ربع النهائي على يد البرازيل.

وودع منتخب مصر الأولمبى بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة في الاولمبياد.

وشارك الأولمبى في أولمبياد طوكيو 2020 ضمن مجموعة ضمت: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين وأستراليا.

المصرى اليوم

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