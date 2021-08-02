«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمردت لاعبات منتخب كرة اليد النرويجى للسيدات على لائحة الزى، واستبدلن بـ«البكينى» سراويل قصيرة فى البطولة الأوروبية لكرة اليد الشاطئية، لكن الأمر لم يمر دون وقفة من الاتحاد الأوروبى للعبة.

وقرر الاتحاد الأوروبى تغريم الفريق النرويجى للسيدات 1500 يورو بسبب قرار لاعباته، وقال الاتحاد «إى أيتش إف» فى بيان الأسبوع الماضى إنه فرض الغرامة بسبب ما اعتبره «ارتداء ملابس غير لائقة».

جرت الواقعة فى مباراة لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية ضد إسبانيا فى مدينة فارنا البلغارية، وقال اتحاد كرة اليد النرويجى «إن إتش إف» إنه سيدفع المبلغ إذا انتهى الأمر بفرض الغرامة على لاعباته.

واعتبر الاتحاد الأوروبى للعبة فى بيانه أن لاعبات الفريق النرويجى لعبن بسراويل قصيرة «لا تتماشى مع لوائح الزى الرياضى المحددة فى قواعد كرة اليد الشاطئية التابعة للاتحاد الدولى لكرة اليد»، لكن رئيس الاتحاد النرويجى لكرة اليد، كير جير ليو، قال فى تصريح لوكالة «فرانس برس» إنه سيتم دفع أى غرامة، مضيفا: «يجب أن تكون هناك حرية فى اختيار الزى الرياضى ضمن إطار موحد».

وقبل البطولة، طلبت النرويج من الاتحاد الأوروبى الإذن باللعب بالسراويل القصيرة، لكنه رفض ولوح بفرض غرامات، وقال جير ليو: «المهم هنا هو أن يكون لديك مستلزمات تشعر الرياضيين بالراحة».

أما لاعبات الفريق، فقلن إنهن «لا يشعرن بالراحة اللازمة عند ارتداء البكينى، بسبب كشف جزء كبير من أجسادهن، وهو ما يفقدهن الشعور بالراحة، فضلا عن الظهور أمام الجميع بمظهر جنسى دون داعِ».

ورغم خسارة لاعبات النرويج، إلا أن الاتحاد النرويجى للعبة أصدر بيانا أشاد فيه بموقف لاعباته، وجاء فيه: «نحن فخورون للغاية بفتياتنا اللاتى رفعن أصواتهن، وقلن بأعلى صوت (كفى تعنى كفى)».

ومضى الاتحاد النرويجى فى دعم لاعباته رغم الخسارة: «نقف وراءكن وسنواصل دعمكن، وسنقاتل معا من أجل تغيير لائحة الزى، لتتمكن اللاعبات من ارتداء ما يضمن لهن الشعور بالراحة».