الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا

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على مدار السنين، استطاعت الخيول أن تقوم بعدة أدوار فى المجتمعات البشرية، بداية من ركوبها وتسخيرها لجر العربات وإشراكها فى سباقات الخيل وأخيرا الرسم.

ساندرا بوليوو، مدربة خيول من ولاية فلوريدا الأمريكية، طورت مهارة حصانها «دووى» فى الرسم، ونجحت فى بيع بعض لوحاته بمبلغ 230 جنيها إسترلينيا، ومنذ عام 2019 وهى تعكف على مهمتها. حرصت ساندرا على تسمية لوحات حصانها، وبحسب صحيفة «مترو» الإنجليزية، باعت المدربة الأمريكية 4 من اللوحات بمئات الجنيهات، وهى: «عاصفة الجبال» و«الكلب الأزرق» و«غروب فى المحيط» و«يوم الأرض».

تقول ساندرا، 39 سنة: «عندما رأيت دووى لأول مرة كان خطيرا وصعب المراس، وعرض حياة الذين كانوا يمتطونه للخطر إما بإلقائهم أو عضهم، ولكنه بعد عامين تخلى عن العنف وكشف ذكائه».

بدأت موهبة ساندرا فى الرسم عندما كان عمرها 7 سنوات، وقررت نقل موهبتها إلى حصانها بعد تعرضه للإصابة: «بدأت تدريب دووى على الرسم بعد إصابته بالتهاب فى مفاصل قدميه الأماميتين وتكون انتفاخ قيحى بالقرب من حوافره».