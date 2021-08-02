«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى»

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دعمت المغنية الأمريكية أليشيا بييث مور «بينك» لاعبات منتخب النرويج لكرة اليد على موقفهن من لائحة الزى وارتداء سراويل قصيرة بدلا من البكينى، كما هاجمت الاتحاد الأوروبى للعبة واتهمته بـ«التمميز الجنسى».

وكتبت المغنية الأمريكية الشهيرة عبر حسابها الرسمى على «تويتر»: «فخورة جدا بلاعبات منتخب النرويج لكرة القدم على موقفهن الرافض للائحة الزى القائمة على التمييز الجنسى ضد النساء».

وتابعت المغنية الأمريكية: «الاتحاد الأوروبى لكرة اليد يجب تغريمه على هذا التمييز الجنسى»، وحرصت أيضا على تحفيز لاعبات النرويج: «استمروا يا سيدات، وسيكون من دواعى سرورى أن أدفع عنكم هذه الغرامة».

وفى أول تعليق على رسالة «بينك»، كتبت الصفحة الرسمية لمنتخب النرويج على «إنستجرام»: «شكرا جزيلا على دعمك»، وقالت الصفحة فى وقت لاحق: «نقّدر ونثمّن الدعم ومشاعر الحب التى قابلناها، حقا أنتم الأفضل».