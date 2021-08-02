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نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى

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نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى

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يضغط نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على إدارة ناديه من أجل الموافقة على انتقاله لصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مسؤولو نادي الزمالك أنهوا اتفاقهم مع دونجا، تمهيدا لانضمامه للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن دونجا اجتمع مع هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وطلب منه الموافقة على رحيله والانضمام إلى نادي الزمالك، في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة أنه حصل على أكثر من وعد بأنه سيتم الموافقة على رحيله حال وصول عروض له تناسب طموحات النادي المالية.

وطلب اللاعب، من المدير الرياضي لبيراميدز، بعدم الوقوف في طريقه من اجل انتقاله لصفوف القلعة البيضاء، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى والتي يطلب فيها الزمالك التعاقد معه.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو بيراميدز القرار النهائي بشأن بيع دونجا، في نهاية الموسم الجاري.

ويسعى الزمالك لحسم صفقة دونجا لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز خط الوسط، خاصة بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي انتقل إلى صفوف الدحيل القطري.

المصرى اليوم

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