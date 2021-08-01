محافظ الفيوم : الأطفال ذوو الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها

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شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حفل ختام فعاليات الملتقى الوطني الأول للأولمبياد الخاص المصري لرعاية ذوي القدرات الخاصة، الذي عقد بمركز التعليم المدني بشكشوك على ساحل بحيرة قارون، تحت شعار «الدمج المجتمعي.. لحياة أفضل»، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وبدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي حول ما قام به الأولمبياد الخاص المصرى خلال فعاليات الملتقى الوطني الأول بمحافظة الفيوم.

وفي كلمته رحب محافظ الفيوم، بجميع المشاركين في فعاليات الملتقى على أرض المحافظة، مثمناً جهود الأولمبياد الخاص المصرى بكافة محافظات مصر، حيث يوجد تقدم ملموس في المستوى وتنوع الأنشطة والتحرك الإقليمي والجغرافي.

وقال المحافظ «أن الأطفال من ذوي الهمم هم هدايا ومنح من الله تعالى يجب الحفاظ عليها»، وطالب كل أب وأم لديهم أطفال من هذه الفئة بضرورة الاهتمام بهم وتوفير كافة مستلزماتهم واستغلال أنصاف الفرص التي تعود بالنفع عليهم، حتي يكونوا أطفال مفيدين لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم.

وكشف «الأنصاري» أن هناك اهتمامًا غير مسبوق من الدولة المصرية والقيادة السياسية بالأطفال بشكل عام والأطفال ذوي الهمم بشكل خاص، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي دائماً ما يتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بروح الأب، كما أنه يوجه بتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الضرورية اللازمة لهم لدمجهم في المجتمع، مؤكداً أن المحافظة تسعي جاهدة لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لخدمة أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم.

ومن جانبه أشار رئيس الأولمبياد الخاص المصري -بحسب بيان الأحد- إلى اهتمام الأولمبياد بافتتاح فروع جديدة بكافة محافظات مصر لخدمة الأطفال من ذوي القدرات الخاصة والإعاقات الفكرية، لافتاً إلي أنه تم افتتاح فروع في 18 محافظة حتى الآن، وسيتم تغطية باقي المحافظات تباعاً، موضحاً أنه تم تدريب 86 مدرب ومدربة على كيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية لخدمة هذه الفئة وتدريبهم على كافة الأنشطة والمهارات.

وكشف رئيس الأولمبياد، أن الملتقي الوطني الذي تم تنظيمه بمحافظة الفيوم يُعد من أنجح الملتقيات التي عقدت في الفترة الأخيرة، لافتاً إلي أن الجميع في الأولمبياد يركزون على محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية للمشاركة البناءة في تنمية تلك المحافظات، معربًا عن خالص شكره وتقديره لجميع القائمين على منظومة العمل بالمحافظة لإنجاح الملتقي، متمنياً تنظيم ملتقيات أخري على أرض محافظة الفيوم واحة مصر الصغرى.

وعلى هامش فعاليات الملتقى، تفقد محافظ الفيوم ورئيس الأولمبياد الخاص المصري، غرف الكشف الصحي على اللاعبين من الأطفال من ذوي الهمم، ومشروع التأهيل المهني والحرفي للأفراد من ذوي الإعاقات الفكرية، ومنتجات مشروع مراكز التدريب المهني والحرفي للأطفال من ذوي القدرات الخاصة.