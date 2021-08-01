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أحمد موسى: تركيا تعيش حالة رعب بسبب الحرائق

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أحمد موسى: تركيا تعيش حالة رعب بسبب الحرائق أحمد موسى: تركيا تعيش حالة رعب بسبب الحرائق

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عرض الإعلامي أحمد موسى مشاهد حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق مختلفة بالأراضي التركية وأسفرت عن سقوط 6 قتلى ومئات المصابين.

وأوضح «موسى» خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن بعض المدن التركية تشهد حرائق هائلة أدت إلى خسائر ضخمة، ودمرت منتجعات سياحية، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين فقدوا منازلهم بالكامل.

وأضاف أن تركيا تشهد حالة رعب، نتيجة الحرائق التي نشبت في مختلف أرجاء البلاد، وتسببت في وقف حركة السياحة، وحالة نزوح جماعية من الأماكن التي احترقت.

وأشار إلى أن الرئيس التركي تفقد بنفسه الحرائق من خلال طائرة مروحية، مضيفًا أن قدمت العزاء للشعب التركي في ضحايا الحرائق الهائلة التي التهمت المناطق الزراعية والغابات وأكثر من 15 مدينة تركية.

وكشف عن أن معظم العلماء يرجعوا أن سبب الحرائق بتركيا يأتي نتيجة التغيرات المناخية العالمية، مضيفًا أن درجات الحرارة تصل إلى 42 درجة في الدولة.

المصرى اليوم

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